Klimaneutralität bis 2040 : Lanxess koppelt Kredit an CO2-Ausstoß

Leverkusen Klimaneutralität bis 2040. Zinskonditionen hängen auch von Frauenanteil ab.

Warum der Konzern diesen Schritt geht, erläutert Finanzvorstand Michael Pontzen so: „Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige Kriterien auch für die Kapitalmärkte immer wichtiger werden.“ Damit unterstreiche der Konzern auch, dass er das recht ambitionierte Ziel, bis 2040 die Klimaneutralität zu erreichen, sehr ernst nehme. In Zahlen heißt das: Von derzeit rund 3,2 Mio. Tonnen Treibhausgas-Emissionen runter auf Null. In elf Jahren, also 2030, will das Unternehmen den Ausstoß um 50 Prozent gegenüber heute auf rund 1,6 Mio. Tonnen „CO 2 e“ (steht für CO 2 -Äquivalente, in die man Treibhausgasemissionen umrechnet, um die Wirkung unterschiedlicher Treibhausgase vergleichbar zu machen) reduzieren. Erreicht werden soll das ehrgeizige Ziel mit Sonderprogramme und Änderungen in den Produktionsverfahren. Der Einfluss auf die CO 2 e-Bilanz soll Investitionskriterium auch bei Akquisitionen werden.