Band aus Leverkusen : „Josie“ – Musik hören mit einer guten Freundin

Opladen Die Leverkusener Band „Josie“ tritt am 26. April im Scala auf und bereitet für August die Produktion eine ersten eigenen CD vor.

Auftritt Am Freitag, 26. April, tritt „Josie“ als Vorband der Gruppe „Notty“ im Opladener Scala-Club, Uhlandstraße 9, auf. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten zum Preis von acht Euro gibt es an der Abendkasse.

Die Leverkusener Pop-Band gibt es schon seit drei Jahren. Mittlerweile hat sie schon viele Konzerte in Leverkusen gegeben, wie im Café „Zettels Traum“ in Opladen oder im „Notenschlüssel“ in Wiesdorf. Das Publikum auf den Konzerten ist sehr unterschiedlich. „Einmal kam ein 86-jähriger Mann nach einem Auftritt zu uns und sagte, dass ihm unsere Songs gut gefallen haben“, erzählt eines der Bandmitglieder.

Ihren Musikstil beschreibt die Gruppe selbst als „Indie-Pop“, die englischen Texte schreibt sie selbst. Persönliche Erlebnisse und Erfahrungen spiegeln sich darin. „Die Texte sollen Mut machen und nichts Negatives ausstrahlen“, sagt Bandmitglied David Naser, der hauptsächlich die Ideen für die Songs hat. Bei den wöchentlichen Proben lässt jeder seine Vorstellungen in die Songs einfließen, bis etwas Gemeinsames entsteht. Im Proberaum der Band treffen sich die Mitglieder mindestens einmal die Woche. Vor einem Auftritt werden es dann meistens mehr als vier Proben wöchentlich. Das Besondere an „Josie“ ist, dass alle sechs Bandmitglieder für den Gesang zuständig sind.

Die Leverkusener haben neben der Musik noch eine andere Tätigkeit. Fast alle sind Studenten, einer ist als Tontechniker tätig, und der Schlagzeuger arbeitet bereits als selbständiger Musiker. „Es erfordert schon Disziplin, immer alles unter einen Hut zu bekommen“, sagt Sänger David Naser. Damit die Band ein paar Tage ungestört an neuen Songs arbeiten kann, geht es einmal im Jahr hinaus in ein Probehaus in der Eifel. „Nach dem Wochenende bin ich nicht angestrengt. Die Arbeit an der Musik ist keine Arbeit für mich“, sagt Gitarrist Florian.