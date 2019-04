Interview Aylin Dogan : „Wir werden stärkste Kraft im Stadtrat“

Leverkusen 150 Jahre SPD – die Leverkusener Vorsitzende äußert sich zu Vergangenheit, Zukunft und Fehlern ihrer Partei.

Bernd Bussang ist Redaktionsleiter in Leverkusen und stellvertretender Leitender Regionalredakteur.

Aylin Dogan ist Vorsitzende der SPD in der Stadt. Wir sprachen mit ihr aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der SPD in Leverkusen über Vergangenheit und Zukunft ihrer Partei, wobei sie vorgegebene Satzanfänge vervollständigt hat.

Tradition ist auch in der Politik wichtig, weil. . .

Dogan . . . ich es richtig finde, in Zeiten, in denen Ungleichheit zunimmt und die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, sich für diejenigen einzusetzen, die in besonderer Weise einen Fürsprecher brauchen. Die Sozialdemokraten tun das.