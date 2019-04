Konzert : „Kings of Floyd“ gastieren im Scala

Leverkusen (bu) Die „Kings of Floyd“ bieten eine musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase Pink Floyds und erreichen ihr Publikum mit musikalischer Klasse und aufwendigem Stage-Design. Am Freitag, 20. September, sind sie im Scala-Club in Opladen an der Uhlandstraße zu Gast.

In einer aufwendigen Live-Inszenierung lässt die Band die Hits von Pink Floyd wieder aufleben: Dabei reicht das Repertoire von „Meddle“ (1971) über „Dark Side Of The Moon“ (1973), „Wish You Were Here“, „Animals“ bis zu „The Wall“ (1979) sowie einigen anderen Stücken wie „One of these Days“ und „Song Dogs of War“. „Die sieben Musiker rund um Mark Gillespie rufen die nahezu perfekte Illusion eines Pink Floyd Konzertes hervor“, heißt es in einer Ankündigung.