Prozess am Amtsgericht : Süchtiger Ladendieb mit tragischer Lebensgeschichte

Opladen „Räuberischer Diebstahl“ lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Ein 55-jähriger Mann soll im Dezember 2017 ein Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone in Opladen gemeinsam mit einem Komplizen betreten haben.

Wie sich im Laufe des Prozesses herausstellte, stand der Angeklagte am Tag des Diebstahls unter Einfluss von Drogen und Alkohol. Während der polizeilichen Vernehmung erlitt der Mann einen epileptischen Anfall und wurde in eine Klinik gebracht. Von rund 1,5 Gramm Kokain und starkem Bierkonsum war die Rede. Seit mehr als 15 Jahren sei er schwer drogenabhängig und kurz vor der Tat hatte er gerade eine Entgiftung hinter sich. Nun will er eine erste Suchttherapie beginnen.

Seine Lebensgeschichte ist depremierend: 1988 fiel seine zweijährige Tochter in einen Teich und ertrank. Schon bald darauf griff er zu Alkohol und Drogen, bevor er gegen Ende der 90er Jahre mit kleineren Delikten auffällig wurde. Mittlerweile hat er 22 Eintragungen im Bundeszentralregister gesammelt, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl und Körperverletzung. Derzeit befindet er sich in Düsseldorf in Haft und hat neun seiner 15 Monate Haft abgesessen. Aufgrund der Tat in Leverkusen wurde diese nun auf 22 Monate verlängert.