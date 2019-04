Zweites Leverkusener Kneipenfestival : 32 Kneipen in einer Nacht

32 Kneipen in einer Nacht

Leverkusen Am 18. Mai steigt das zweite Kneipenfestival – mit Musik, Comedy und mehr.

Die Premiere war ein voller Erfolg, die zweite Auflage soll noch größer und besser werden: Am 18. Mai steigt das zweite Leverkusener Kneipenfestival, und die Organisatoren sind stolz auf das Programm, das sie für diesen Abend vorbereitet haben.

Das Prinzip ist simpel: In 32 Kneipen, Bars und Gaststätten treten Bands, DJs und Comedians auf. Der Schwerpunkt liegt dabei eindeutig auf Live-Musik, es gibt aber auch Cocktail-Workshops und Mitsing-Konzerte. Für den jeweiligen Act sorgen die Locations selber. „Es ist für jeden Geschmack was dabei“, versprechen die Veranstalter. Dabei treten vor allem Künstler aus der Region auf. „Nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr haben sich viele Gastronomen bei uns gemeldet und wollten mitmachen“, erzählt Michael Harenberg von Fun Concept, die das Festival gemeinsam mit Radio Leverkusen organisieren.

Dank zahlreicher Sponsoren ist der Eintritt in die verschiedenen Gastronomien frei, Shuttlebusse stehen bereit, um das Partyvolk durch Leverkusen zu fahren. Schwerpunkte des Festivals sind Opladen, Schlebusch und Wiesdorf, doch es machen auch Gaststätten in Bergisch Neukirchen, Rheindorf und Manfort mit. Los geht es um 20 Uhr. Im Shuttlebus können Bändchen für zwei Euro gekauft werden, sie gelten dann für den gesamten Abend, der Eintritt in die Gaststätten ist frei.