„Alles Farbe!“ : Sammlung Morsbroich zeigt ihre Schätze

Jörn Stoya hat die Ausstellung in Schloss Morsbroich zusammengestellt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Werke aus dem Bestand werden in der Ausstellung „Alles Farbe!“ aktueller Kunst gegenüber gestellt. Jörn Stoya hat die Schau entwickelt.

Von Monika Klein

Immer wieder wird bedauert, dass die hochkarätige städtische Sammlung Morsbroich größtenteils im Depot schlummert, sofern die Arbeiten nicht gerade verliehen wurden. Von Sonntag an gibt es endlich wieder Gelegenheit, ausgewählte Stücke aus der Nähe zu betrachten. Nicht als willkürlich zusammengesetzte Bestandsschau, sondern ganz gezielt in der Auseinandersetzung mit aktueller Kunst, beziehungsweise umgekehrt.

So wie Sammlungsstücke immer wieder in unterschiedlichen Kontexten präsentiert werden, erinnert Stefanie Kreuzer als Hauptkuratorin. Und sie versichert: „Diese Ausstellung richtet sich an alle Sinne, dazu brauche ich kein kunstgeschichtliches Wissen.“ Wenngleich das selbstverständlich einen Mehrwert bringt, weswegen sich der geführte Rundgang empfiehlt, den das Museum Morsbroich jeden Sonntag um 15 Uhr anbietet.

Info Ausstellung ist bis 1. September zu sehen Die Ausstellung „Alles Farbe!“ wird am Sonntag, 26. Mai, um 12 Uhr im Spiegelsaal von Museum Morsbroich, Gustav-Heinemann-Straße 80, eröffnet und ist dort bis zum 1. September (Finissage mit Museumsfest 11 bis 17 Uhr) zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Gleich im zentralen Eingangsraum sind zwei ausgesprochen bekannte Arbeiten aus dem Bestand zu sehen: ein schwarzes Mobile von Alexander Calder (1942) und das berühmte „Monochrome bleu“ von Yves Klein, das als Farbe sogar patentiert ist. Als Jörn Stoya über die passende aktuelle Ergänzung nachgedacht hat, ging es ihm einerseits darum, das Moment der Leichtigkeit und der Bewegung aufzunehmen, das Calders schwebende Arbeit vermittelt. „Dabei geht es um Licht“, sagt er und hat deswegen auf seinen Leinwänden Leerräume gelassen, die Luft zum Atmen bieten. Zum anderen fasziniert ihn eine intensive Farbigkeit wie beim Yves Klein.

Die erreicht er in seinen Bildern, indem er nur das reine Pigment ohne jegliche Bindemittel benutzt und das Pulver direkt mit der Hand auf den Untergrund aufträgt und das Bild am Ende nur fixiert. Im Gegensatz zu den klaren, puristischen Formen der beiden Bezugspunkte lässt er seine Farbfelder teils überlappen. Eigentlich sei er in jedem Raum etwas anders an die Aufgabe der Auseinandersetzung mit 50 oder gar 100 Jahre alten Kunstwerken gegangen, sagt Jörn Stoya, der sich besonders für die oberen Etage eine regelrechte Dramaturgie überlegt hat.