Leserbefragung geplant : Kulturausschuss berät über Stadtbücherei

Leverkusen Mit einer Leserbefragung will die Stadtbibliothek die Bedärfe der Kunden ermitteln.

Die Besucherzahl der Stadtbibliothek ist leicht zurückgegangen. Bibliotheks-Leiterin Eva-Marie Urban erklärte den Kulturpolitikern die Hintergründe. Tatsächlich habe man in den vergangenen vier Jahren den physischen Bestand um 16,9 Prozent abgebaut, so Urban. Das sei mehr als der Verlust an Nutzern. Einen deutlichen Einbruch hatte man einmalig im Sommer 2018 zu verzeichnen, was die Bibliotheksleiterin auf die lange Hitzwelle zurückführt.