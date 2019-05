Bayer Männerchor : 60 Männer, Tanz und Dudelsack

Der Männerchor Bayer Leverkusen hat Nachwuchssorgen und geht neue Wege.

Versucht werden soll das beispielsweise schon beim bevorstehenden Projekt-Konzert am Freitag, 24. Mai, um 19.30 Uhr im Erholungshaus an der Nobelstraße. Dann präsentieren 60 Sänger im neuen Outfit am Vorabend des 115. Gründungtages zahlreiche Ohrwürmer der Neuzeit und Melodien aus Musicals wie „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber. Der Titel lautet in Anlehnung an den gleichnamigen Abba-Titel „Thank you for the music“. Darüber hinaus sollen die Düsseldorfer Dudelsackband „Rhine Area Pipe and Drums“ und das Tanz-Ensemble der TSG Leverkusen weitere Höhepunkte setzen, so dass die „Leute den Chorgesang dafür in Kauf nehmen“, scherzte Jüngst und ergänzte: „Man muss ein bisschen mehr Fantasie in die Konzerte bringen. Und das Alte mit dem Neuen verbinden. Das ist mein Anspruch und mein Bemühen.“ Für die Zukunft hat Jüngst schon viele weitere Ideen. Dazu zählen unter anderem weitere Projekte mit begrenzter Probenzahl.