Prozess gegen Leverkusener Clanchef : Der Don und das Millionending

Leverkusen/Köln Der Leverkusener Clanchef Michael G. muss sich mit drei Mitangeklagten erneut in einem Prozess wegen Betrugs verantworten.

Um diese Objekte geht es in dem Prozess: In der Anklage nannte die Staatsanwaltschaft drei Immobilien in Leverkusen, die die ortsansässige Großfamilie über Strohmänner erworben haben soll.

Ebenfalls angeklagt sind Don Mikels Sohn Richard (22 Jahre alt) und zwei Männer (54 und 55), die vorwiegend als Strohmänner beim Kauf von Immobilien und Luxusautos fungiert haben sollen. Der „Autokäufer“ will in der nächsten Sitzung am Montag ein Geständnis abgegeben, deutete sein Verteidiger an. Angeklagt wird auch eine Falschaussage von Don Mikel, der sich gegenüber einem Gerichtsvollzieher als mittellos darstellte – „Ich habe lediglich 3,10 Euro in der Tasche“. Gravierendster Anklagepunkt ist aber ein Betrug, wobei einem Opfer aus Frechen vorgespiegelt wurde, selbst ein erhebliches Vermögen im Ausland zu besitzen. Dennoch habe es der Angeklagte geschafft, hohe Geldbeträge, Goldmünzen und -barren im Gesamtwert von fast einer Million Euro von dem Opfer erhalten zu haben. Die versprochene Rückführung der Vermögenswerte erfolgte jedoch nicht.