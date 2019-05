Aktionärsversammlung : 3,1 Mrd. Umsatz – warum Lanxess die EU braucht

Für den Chemiekonzern Lanxess sind Europa und die EU nicht nur ein Papiertiger, sondern der Heimatmarkt. Und deswegen hat Konzernchef Matthias Zachert am Donnerstag eine Rede gehalten, die fast ein Bewerbungstext für ein EU-Parlamentsmandat hätte sein können.

Leidenschaftlich rief er bei der Hauptversammlung den 1100 Aktionären in der Lanxess-Arena zu: „Gehen Sie am Sonntag wählen.“ Und: „Europa befindet sich zunehmend in Gefahr. Wiedererstarkende nationalistische und populistische Parteien in vielen Ländern unseres Kontinent missbrauchen die EU als Feindbild für ihre Propaganda. Und wozu anhaltende Falschinformationen und überbordender Populismus führen können, sehen wir ja derzeit in Großbritannien. Der Brexit ist zweifelsohne ein Projekt ohne jegliche Gewinner.“