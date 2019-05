Höhner Rockin’ Roncalli Show : Traumhafte Kunst unter der Zirkuskuppel

Die Premiere in Opladen in Kürze: ein satter Erfolg. Die „Höhner Rockin’ Roncalli Show“ faszinierte mit magisch-poetischen Glanzstücken.

Da schwirrte der Kolumbianer José Henry Caysedo als spitzohriges Fabelwesen über ein schmales Seil, dort nutzten Alex und Emilie in fünf Metern Höhe nur ihre Hände, anstelle eines Trapezes. Das belgische Duo Bert und Fred setzte kleine Unterschiede zwischen Mann und Frau heiter-gefährlich in Szene. In einem wogenden Cyr-Rad – eine Art riesiger Hoola-Hoop-Reifen – demonstrierte der Kanadier Alexandre Lane ein anmutiges Feuerwerk poetischer Turnkunst.