Stadtrat Leverkusen : Andrea Deppe bleibt Baudezernentin

Leverkusen Der Stadtrat hat Baudezernentin Andrea Deppe für weitere acht Jahre ins Amt gewählt.

In geheimer Abstimmung erhielt sie 31 Ja-Stimmen. 18 Ratsmitglieder stimmten mit Nein, zwei enthielten sich. Zuvor hatte es nochmals harsche Kritik von Bürgerliste, Klimaliste, AfD und Aufbruch Leverkusen an der Stellenbesetzung und am Verfahren gegeben. Grüne, CDU und SPD hatten sich in Hinterzimmergesprächen auf die von den Grünen protegierte Baudezernentin verständigt.