Kostenpflichtiger Inhalt: Probierwerk Opladen funktioniert in Corona-Zeiten : „Innovative Ideen werden gerade jetzt gebraucht“

Probierwerk Leiter Benjamin Schulz ist trotz Corona optimistisch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Probierwerk in Opladen ist auch in Corona-Zeiten gut ausgebucht. Junger Unternehmergeist übersteht in der Krise, das Virus bietet kreativen Köpfen neue Chancen.