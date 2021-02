Basketball, ProA : Hagens starke Dreierquote zieht Giants den Stecker

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen verpassen bei Phoenix Hagen ihren zweiten Auswärtssieg. Am Ende verliert das Team von Trainer Hansi Gnad deutlich mit 80:98.

Da die Giants Rebound-Vorteile hatten und in Dennis Heinzmann der beste Spieler dieser Kategorie bisher nur drei Minuten gespielt hatte, war in der zweiten Halbzeit noch alles drin. Schließlich war es unwahrscheinlich, dass die Gastgeber ihre hochprozentige Ausbeute bis zum Ende der Partie halten können. Doch es gelang. JJ Mann, Heinzmann und Wyatt Lohaus verkürzten zwar auf 51:53, aber danach bestraften die Gastgeber jeden noch so kleinen Leverkusener Fehler. Selbst die schwierigsten Abschlüsse fielen in den Korb. Ein weiterer Dreier durch Jannik Lodders bescherte Hagen einen 64:51-Vorsprung.