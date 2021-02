Mehr Gleichberechtigung : Bis 2030 wird Bayer im Management weiblicher

Leverkusen In weniger als einem Jahrzehnt soll es eine Geschlechterparität auf allen Managementebenen geben. Das Leverkusener Unternehmen setzt zudem auf eine inklusivere und vielfältigere Belegschaft.

Heißt: Auch an der Spitze wird es dann weiblicher. Derzeit sind im Management rund 40 Prozent Frauen und 60 Prozent Männer beschäftigt. Auf der Top-Manager-Etage dominieren die Männer deutlicher: Seit 1. Februar gibt es wieder – die zweite in der Konzerngeschichte nach Erica Mann – eine Frau im sechsköpfigen Vorstand: Sarena Lin ist die neuen Arbeitsdirektorin und Chief Transformation and Talent Officer. Als solche will sie die Inklusion generell vorantreiben und bekommt dabei Unterstützung von Bayer-Chef Werner Baumann: „Unser Talentmanagement-Ansatz zur Gewinnung, Entwicklung, Förderung und Bindung von Talenten wird zu einer noch inklusiveren und vielfältigeren Belegschaft führen, die uns insgesamt zu einem besseren Unternehmen und einem attraktiveren Arbeitgeber machen wird“, sagt er. Lin ergänzt: Bayer setze „ganz auf die Kraft von Inklusion, Gleichberechtigung und Vielfalt“.

Innerhalb des Transformationsprozesses – bis 2030 will der Konzern klimaneutral sein – soll der Anteil von Menschen mit Behinderung in der Belegschaft in den kommenden neun Jahren auf mehr als fünf Prozent wachsen, in Deutschland liege er aktuell bei 4,5 Prozent. Weltweit arbeiten bei Bayer – Stand Ende 2019 – 104.000 Menschen, in Deutschland 25.000, am Standort Leverkusen 7600.