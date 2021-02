Kreuz Leverkusen : A1 wegen brennendem Lastwagen am Montagmorgen teilweise gesperrt

Leverkusen Ein Lkw ist in der Nacht zu Montag auf der A1 in Höhe Leverkusen in Brand geraten. Inzwischen ist das Feuer gelöscht, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In Richtung Dortmund ist die Autobahn teilweise gesperrt.

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 1 in Richtung Dortmund am Montagmorgen zwischen dem Kreuz Leverkusen und Burscheid teilweise gesperrt worden. Der Brand konnte am frühen Morgen gelöscht werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, sei zunächst die linke Spur wieder freigegeben worden. „Im Moment gibt es aber keinen Stau, der Verkehr fließt“, sagte der Sprecher.

Der Rest der Fahrbahn sollte am Morgen nach Abschluss der Straßenreinigung wieder freigegeben werden. Weitere Details zu dem Fahrzeugbrand waren zunächst nicht bekannt.

(siev/dpa)