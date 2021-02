Parteien-Poker : Leverkusener Stadtrat beschließt fünften Dezernenten

Debatte um den fünften Dezernenten in der Sondersitzung des Stadtrats. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Stadtspitze soll um eine weitere, fünfte Beigeordnetenstelle erweitert werden. Der Stadtrat hat am Montag in einer Sondersitzung die Einrichtung eines Dezernats „Digitalisierung und Konzernstellung“ beschlossen.

Damit stimmte eine Mehrheit für den von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken eingebrachten Antrag. Kritik kam von Bürgerliste, OP Plus, Aufbruch, AfD und Klimaliste. Markus Pott (OP Plus) sprach von einem „Schwindel“, der Populisten in die Hände spiele. Erhard Schoofs (Bürgerliste) nannte das Vorgehen eine „Selbstbedienung der größeren Parteien. Das schadet unserer Demokratie nachhaltig“.