Handball, Frauen-Bundesliga : Hubers Siebenmeter bringt Elfen den Sieg

Leverkusen Leverkusens Bundesliga-Handballerinnen gewinnen dank eines Treffers ihrer Kapitänin knapp mit 27:26 gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Trainer Martin Schwarzwald zeigt sich erleichtert.

Auf so viel Spannung hätte Trainer Martin Schwarzwald sicher gerne verzichtet. Trotz früher Sieben-Tore-Führung (9:2) und fünf Treffern Vorsprung zur Halbzeit mussten sich Bayers Bundesliga-Handballerinnen am Ende zum Heimsieg gegen die HSG Bensheim/Auerbach zittern. 18 Sekunden waren nur noch zu absolvieren, als Spielführerin Svenja Huber den entscheidenden Strafwurf zum Endstand von 27:26 verwandelte. Mit abgelaufener Spielzeit hatten die Gäste per Freiwurf sogar noch die Chance zum Ausgleich.