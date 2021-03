Statt Ortstermin in Leverkusen : A 1/A 3-Ausbau: Am Videocall soll auch Politik teilnehmen

Leverkusen Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath nimmt das Angebot einer Videoschalte statt eines Ortstermins an. Gesprächspartner in Sachen Autobahnausbau ist Enak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium.

Das ging fix: Gerade erst ging die Antwort von Enak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, bei der Stadt ein, in dem er das Ortsterminersuchen der Stadt zum Thema Autobahnausbau in Leverkusen abgelehnt hat. Jetzt schickt Oberbürgermeister Uwe Richrath erneut ein Schreiben nach Berlin. Ferlemann hatte statt eines Ortstermins eine Videoschalte zum persönlichen Austausch angeboten. „Mit Bedauern nehme ich die Ihrerseits zum Ausdruck gebrachte Entbehrlichkeit eines Ortstermins zur Kenntnis“, schreibt Richrath. Er wolle aber gerne das digitale Gesprächsangebot annehmen. Und nicht nur der Stadtchef allein, sondern auch Vertreter aus der Politik sollen an dem Austausch teilnehmen. Richrath bittet Ferlemann, das Vorgehen zu bestätigen. Danach will er je einen Vertreter der Ratsfraktionen, -gruppen und die Einzelvertreter abfragen und einen Termin mit Ferlemann vereinbaren.