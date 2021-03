Leverkusen: Politik fordert schnellen Start : Handlungskonzept für Manfort rückt näher

Leverkusen-Manfort Der Stadtteil Manfort wartet seit 2016 auf ein strategisches Konzept zur Stadterneuerung, seit die Politik ihn auf ein sogenanntes Integriertes Handlungskonzept (InHK) stellte. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

„Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir das InHK Manfort angehen sollten“, sagte Michael Molitor (Büro Oberbürgermeister, Rat und Bezirke). „Manfort ist der Stadtteil, der in der Vergangenheit wenig Berücksichtigung gefunden hat. Es ist dringend notwendig, die längst überfällige Aufwertung vorzunehmen“, unterstrich Max Haacke (SPD). „Die Notwendigkeit sehen wir ohne Zweifel“, antwortete Stefan Karl, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung im Baudezernat. Zurzeit seien aber alle Personalkapazitäten gebunden, da jedes InHK mindestens einer Vollzeitkraft bedürfe. Deshalb gebe es frühestens einen Spielraum, sobald das Stadtteilentwicklungskonzept Opladen abgeschlossen sei.