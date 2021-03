Einladung des Oberbürgermeisters : Autobahntunnel: Scheuers Staatssekretär lehnt Termin in Leverkusen ab

Leverkusen Der Streit zwischen der Stadtführung und dem Bundesverkehrsministerium um die Autobahnplanung spitzt sich weiter zu. Scheuer lässt seinen Staatssekretär eine Einladung nach Leverkusen absagen.

Enak Ferlemann hat Verständnis für den Wunsch nach Tunnellösungen beim Autobahnausbau. Mehr aber auch nicht. Denn in seinem Antwortschreiben auf eine Eingabe von Oberbürgermeister Uwe Richrath von Anfang Februar schreibt Ferlemann nun im Auftrag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer: „In der Gesamtschau der Abwägung möglicher Ausführungen ist dem Ausbau in bestehender Höhenlage jedoch der Vorzug gegenüber den Tunnelvarianten zu geben.“ Dabei, so versichert der Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium weiter, würden die gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung von Grenzwerten berücksichtigt. Ferlemann verdeutlicht, was für den Bund beim Ausbau wichtig ist: a) die kürzere Bauzeit, b) der Verkehrsfluss beim Bau. Für einen Tunnel müsste dieser für mehrere Jahre unterbrochen werden. Die Folge: erhebliche Beeinträchtigung für die Anwohner. Und: Für städtebaulich bedingte Maßnahmen – etwa mehr Lärmschutz als in einem Entwurf, der staatliche Vorgaben einplant, vorgesehen, muss der Bund offenbar finanziell nicht aufkommen. Einen Ortstermin, um den Richrath gebeten hatte, lehnt Ferlemann ab. Bei Spatenstich zur neuen A 1-Brücke „habe ich bereits einen guten Eindruck von der Bestandssituation der A 1 und der A 3 im Bereich Leverkusen bekommen. Einen Ortstermin sehe ich daher als entbehrlich an“, notiert Ferlemann. Er bietet aber einen Austausch per Videoplattform an. Das, so teilt die Stadt mit, will „Richrath gerne mit Vertretern aus der Politik annehmen“.