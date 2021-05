Zuspitzung in Leverkusen : Abriss für A3-Bau: Stadt soll sich verweigern

Die Doppelhaushälfte am Ende der Alsenstraße steht quasi unmittelbar neben der zur A 3 gehörigen Wand. Im Sommer will die Autobahn GmbH sie abreißen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Mehrere Ratsfraktionen fordern die Verwaltung auf, der Autobahn GmbH für den geplanten Abriss an der Alsenstraße keine Unterlagen zu geben.

„Wenn wir jetzt nichts machen, haben wir schon verloren“, sagt CDU-Fraktionschef Stefan Hebbel und fasst damit zusammen, was alle denken, die den Ratsantrag zum geplanten Abbruch eines Hauses an der Alsenstraße direkt an der A 3 unterschrieben haben: neben der CDU die SPD, Grünen, FDP, Opladen Plus, Bürgerliste und die Linke. Im Antrag heißt es: „Die Verwaltung wird angewiesen, die Bestätigung des Eingangs der Anzeige beziehungsweise der nachgeforderten Unterlagen nicht zu erteilen und die angeforderten Vermessungsunterlagen zunächst nicht bereitzustellen.“