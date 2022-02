Polizei sucht Zeugen : 42-Jähriger in Unterführung in Steinbüchel ausgeraubt

42-Jähriger in Unterführung in Steinbüchel ausgeraubt

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Straßenraub in Steinbüchel. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Leverkusen Nach einem Straßenraub am Mittwochabend in Steinbüchel sucht die Polizei mögliche Zeugen. Jugendliche Täter trugen schwarze Kapuzenjacken.

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Mittwochabend einen alkoholisierten Leverkusener (42) in der Kölner Gasse geschlagen, ihm Geldbörse und Mobiltelefon geraubt. Gegen 22.30 Uhr war der 42-Jährige laut Polizeibericht mit 2,5 Promille in einer Unterführung unterwegs. Ein Passant beobachtete wie mit schwarzen Kapuzenjacken bekleidete Männer den Mann ansprachen und ihn ausraubten.