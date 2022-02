Diskussion in Opladen : Leverkusener fühlen sich mit Flut-Risiko alleingelassen

Leverkusen Sieben Monate nach der Flut fühlen sich viele Opladener von den Behörden nicht gut informiert. Das wurde bei einer Diskussion in der Bielert-Kirche deutlich.

Viel Unmut musste Christiane Jäger, Leiterin des städtischen Fachbereichs „Mobilität und Klimaschutz“, am Montagabend über sich ergehen lassen. Rund 50 Teilnehmer, die sich auf Einladung der Katholischen und Evangelischen Kirchen in Opladen zu einer Podiumsdiskussion in der Reihe „Opladener Gespräche“ im Gemeindehaus Bielert versammelt hatten, warfen ihr konkret vor, dass es die Stadt in den sieben Monaten seit der Flut bisher nicht geschafft habe, einen Informations- oder Diskussionsabend zu organisieren.