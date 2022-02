Zeugen gesucht : Seatfahrer überholt Autos riskant

Gesucht wird der Seatfahrer, der mit gefährlichen Überholmanövern auf der B 9 zwischen Geldern und Kevelaer am Freitagnachmittag auffiel. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kevelaer Entgegenkommende Fahrzeuge musste unter anderem auf den Grünstreifen ausweichen. Die Polizei sucht Zeugen, vor allem einen Traktorfahrer, die Angaben zu der Verkehrsgefährdung machen können.

Nach einem Fall von Verkehrsgefährdung sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ein Autofahrer soll dabei riskant überholt haben. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelder Dyck am Freitag gegen 14.20 Uhr.

Nach Zeugenangaben war der Fahrer eines blauen Seat Leon die B9 aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Kevelaer unterwegs. Hierbei überholte er mehrere vorausfahrende Fahrzeuge, unter anderem einen Traktor. Die Überholvorgänge sollen Zeugenangaben nach so knapp gewesen sein, dass entgegenkommende Fahrzeuge in den Grünstreifen ausweichen mussten. Die Manöver waren offenbar nicht ganz ungefährlich.