Neues vom Festival in Weeze : Parookaville-Zeltplätze werden vereint

Blick auf das gigantische Parookaville-Gelände. Der Zeltplatz hinten rückt jetzt zusammen. Foto: ja/Parookaville / Danny Jungslund

Weeze Es gibt wieder Neuigkeiten vom Mega-Festival: Die beiden Zeltplätze verschmelzen zu einem. Das haben sich viele Fans gewünscht. Als nächste Stars wurden Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike und Amelie Lens bekannt gegeben.

Die Festivalmacher haben mit Robin Schulz jetzt den nächsten großen Namen für Parookaville 2022 bekannt gegeben. Doch genau so wichtig wie die Bekanntgabe weiterer Künstler wird für viele Fans eine Neuerung sein, die die Organisatoren jetzt ebenfalls verrieten: Die beiden Festivalcampingplätze „Base Ground“ und „Mellow Fields“, werden vereint und verschmelzen zum großen „Base Camp“.

Das war schon lange ein großer Wunsch der Besucher. Denn bislang waren die Plätze strikt getrennt und hatten auch jeweils ein eigenes Zugangssystem. Wer ein Ticket für „Mellow Fields“ hatte, kam eben auch nur bei „Mellow Fields“ rein und nicht bei „Base Ground“. Wenn Freunde also nicht Karten für das gleiche Teilstück bekommen hatten, konnten sie sich an den Zelten nicht besuchen. Ebenso schaute mancher in die Röhre, der auf dem Festivalgelände tagsüber nette, neue Leute kennengelernt und sich abends zum „Absacker“ vor dem Zelt verabredet hatte. War man auf verschiedenen Campsites, wurde nichts aus dem Treffen.

Robin Schulz ist ein absoluter Star der Szene. Foto: Wunsch/Robert Wunsch

Damit ist jetzt Schluss. Die beiden Zeltplätze verschmelzen. „Die letzten beiden Jahre hat das Parookaville-Team genutzt, um die wunderschöne City of Dreams durch Optimierungen und Veränderungen noch schöner zu machen“, so die Festivalmacher. Weil weitere Flächen verfügbar waren, soll in diesem Jahr nun endlich der größte Wunsch der Camper erfüllt werdenerfüllt. Die beiden Plätze „Base Ground“ und „Mellow Fields“ werden zum großen „Base Camp“. Das bedeutet: Ohne Grenzen, separate Eingänge oder Unterteilungen können nun alle Camperinnen und Camper die Vorzüge des großen Areals unmittelbar neben der Mainstage genießen. Die Organisatoren versprechen außerdem „mehr Variation an Food und Drinks, mehr Aktivitäten, mehr Highlights und trotzdem zwei Penny-Supermärkte, um das volle Festivalfeeling zu erleben“.

Die Luxus-Camping-Bereiche „Comfort“ und „Deluxe Camp“ wandern auf das Gelände der ehemaligen „Mellow Fields“. Alle bereits gekauften Campsite-Tickets werden automatisch im MyTicket-Portal aktualisiert, Ticketinhaber müssen nichts weiter tun.

Das bereits bekannte Line-Up des Festival 2022 wird zudem mit weiteren Stars „geboostert“, wie es die Festivalmacher plakativ beschreiben. Fest steht: Das Programm wird mit weiteren echten Hochkarätern der Szene angereichert.

Amelie Lens, Dimitri Vegas & Like Mike und Robin Schulz stehen als weitere Headliner für das Parookaville-Festival fest, das vom 22. bis 24. Juli am Airport Weeze steigen soll.

Auf die Hauptbühne kommt in diesem Jahr auch DJ Acraze. Mit seinem Remake des 2006 erschienenen Songs „Do It To It“ der Girlgroup Cherish hat er einen weltweiten Hit gelandet.

Außerdem auf der Mainstage: Fedde Le Grand, einer der gefragtesten House DJs. Bestätigt sind außerdem das Elektro Duo Fjaak, die Niederländer Headhunterz, Moksi und Sefa.

Auch eine weitere Nachricht wird viele interessieren: Ticketbesitzer haben ab sofort wieder die Möglichkeit, ihre bereits gekauften Tickets im offiziellen Resale-Shop zum Weiterverkauf anzubieten. Die Fans finden dort auch die Möglichkeit, Tickets aus Kategorien zu ergattern, die bereits ausverkauft sind.