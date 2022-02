Fällung muss bis zum 28. Februar erfolgen : Pappeln fallen für Renaturierung

Kervenheim Der Verlauf der Kervenheimer Mühlenfleuth wird demnächst umgestaltet.

Das Gewässer soll in Schleifen geführt werden (Mäandrierung) und es sollen Nebenrinnen angelegt werden. Durch unterschiedliche Böschungsneigungen und dem Einbau von Totholz sollen die Strukturen für Pflanzen und Tiere verbessert werden. Ein Teilbereich ist Wald, der vorwiegend mit Pappeln, die zwischen 50 und 60 Jahren alt sind, bestückt ist. Nach den Vorgaben des Landschaftsplanes soll dieser Pappelforst in bodenständig bestockten, naturnahen Laubwald umgewandelt und die Auenwaldentwicklung gefördert werden. „Durch diese Maßnahme kann langfristig mehr CO 2 gespeichert werden, da die Neuanpflanzungen aus standortgerechten Bäumen ein schwereres Holz bilden und wesentlich langlebiger sind als Pappeln“, so der WBV in seiner Presseerklärung. Für diese Renaturierungsmaßnahme hat der WBV Kervenheimer Mühlenfleuth einen Plangenehmigungsantrag beim Kreis Kleve eingereicht. Da beabsichtigt ist, das Projekt in diesem Jahr zu realisieren, müssen vorab etwa 150 Pappeln gefällt werden. Um dem Artenschutz Rechnung zu tragen, müssen die Fällungen bis zum 28. Februar erfolgen. Die Neuanpflanzungen werden nach Ausführung der Renaturierungsmaßnahme in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Kleve und der Forstverwaltung erfolgen.