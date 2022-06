Polizeiermittlungen in Erkrath : 24-Jähriger an Bushaltestelle „Trills“ beraubt

An der Bushaltestelle „Trills“ in Erkrath kam es Montagnachmittag zu einem Rucksackraub. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Erkrath Die Polizei sucht nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann mit leicht korpulenter Figur. Er hat am Montagnachmittag in Erkrath einen 24-Jährigen an der Bushaltestelle „Trills“ beklaut.

Erkrath Am Montagnachmittag, 13. Juni, wurde einem 24-Jährigen an Sedentaler Straße in Ekrath sein Sportrucksack von einem Unbekannten gestohlen. Von der Bushaltestelle aus rannte der Dieb in Richtung „Trills". Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei berichtet, trug sich der Fall wie folgt zu: Gegen 16.55 Uhr wartete der 24-Jähriger an der Bushaltestelle „Trills" in Hochdahl, als er Notiz von einem jungen Mann nahm, der auf ihn zukam. Der griff nach dem Rucksack, der auf der Sitzgelegenheit in dem Wartehäuschen abgestellt war und wollte mit der Beute abhauen. Das versuchte der 24-Jährige zu verhindern, indem er seinen Rucksack festhielt – was aber nicht gelang, da der Dieb ihn angriff und durch Schläge verletzte. Anschließend floh der Räuber mit dem Rucksack der Marke „Jack Wolfskin", in dem sich Sportkleidung befunden hatte, in Richtung „Trills".

Der Beraubte informierte die Polizei, die den flüchtigen Räuber trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Der Dieb wird folgendermaßen beschrieben: Er misst etwa 180 Zentimeter, hat einen dunklen Teint, ist leicht korpulent und war zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines Raubdeliktes ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen sowie zu der Identität des Tatverdächtigen oder dessen Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Erkrath unter der Telefonnummer 02104-94806450 in Verbindung zu setzen.

(von)