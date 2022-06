Vorfall in Schwalmtal-Amern : Nach Unfall im Auto eingeklemmt

Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer. Foto: Wehr

Schwalmtal Per Rettungshubschrauber ist ein Verletzter am Mittwochmittag nach einem Unfall in Schwalmtal-Amern in eine Spezialklinik gebracht worden. In der Kreuzung Schellerstraße/Landstraße 372 waren zwei Fahrzeuge kollidiert.

