Raubüberall in Grevenbroich : Jugendliche treten 52-Jährigen in den Nacken

Einen mittleren zweistelligen Betrag raubten die Jugendlichen vom Opfer. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Grevenbroich Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Freitagabend einen Raubüberfall auf einen 52-Jährigen in Grevenbroich beobachtet haben. Was passiert ist.

Ein 52 Jahre alter Mann aus Grevenbroich wurde am späten Freitagabend, 4. Februar, gegen 21.30 Uhr, im Stadtpark von drei Jugendlichen angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Einer der Jugendlichen schubste den Mann zu Boden und die Gruppe forderte ihn zur Herausgabe seines Bargeldes auf. Dabei wurde das Opfer durch Tritte in den Nacken leicht verletzt.

Nach der Tat flüchteten die Räuber mit einem mittleren zweistelligen Geldbetrag. Die männlichen Täter sollen mit dunklen Winterjacken bekleidet gewesen sein und möglicherweise einen E-Scooter mitgeführt haben.

Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)