Kriminalität in Meerbusch : Unbekannte entwenden in Lank Autokennzeichen

Wer hat die Täter beim Kennzeichen-Klau beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Lank-Latum In der Nacht zum 13. Februar haben Unbekannte in Lank die Kennzeichen an mehreren geparkten Autos abmontiert und gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) In der Nacht zu Sonntag (13. Februar) haben Unbekannte nach ersten Erkenntnissen insgesamt neun Kennzeichen von Autos gestohlen, die in dem Bereich Alberstraße/Sebastianstraße/Carmenstraße in Lank geparkt waren. Die fehlenden Kennzeichen waren am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr von Anwohnern festgestellt worden.