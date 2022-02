Kraniche kehren zurück : „Vögel des Glücks“ fliegen über Leverkusen

Der „Vogel des Glücks“, besser bekannt als Kranich, kehrt zurück zu seinem Brutgebiet im Norden. Foto: imago

Leverkusen Sie werden als die „Vögel des Glücks“ bezeichnet: Kraniche. In der typischen V-förmigen Formation fliegen sie derzeit wieder über den Himmel.

Denn aufgrund der milden Wintertemperaturen kehren die ersten Kraniche bereits im Februar zurück zu ihren Brutgebieten, wie der Leverkusener Naturschutzbund (Nabu) und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mitteilen. Schon vergangene Woche wurden vereinzelte Trupps gesehen – und es werden immer mehr. Ein Grund zur Freude, denn mit der Rückkehr aus dem Süden verkünden die Zugvögel den baldigen Beginn des Frühlings.

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h fliegen sie über Leverkusen zu ihren Brutgebieten im Norden. Dort brüten die Vögel versteckt in Feuchtgebieten und Mooren am Boden. Dank ihrer trompetentonartigen Rufe und dem langen vorgestreckten Hals im Flug sind sie eindeutig von Gänsen zu unterscheiden. Sie ziehen zu ihren nächsten Rastplätzen bei Osnabrück oder Berlin. Während des Zuges rasten Kraniche häufig auf Feldern und übernachten an störungsfreien Gewässern. Von Spanien und Frankreich kommend fliegen die majestätischen Vögel aus der Rheinebene heraus übers Bergische nach Nord-Osten – bei Tag und Nacht.

Um Höhe zu gewinnen, sieht man manchmal, wie sie sich immer mehr in der Thermik in die Höhe schrauben und dabei eine eher ungeordnete Gruppe bilden. Von dort aus geht es dann im typischen, kräftesparenden V-Zug weiter. Denn der Weg zum Ziel ist eine richtige Teamarbeit: Der Vogel an der Spitze des V-Zuges bereitet quasi den Weg. Für ihn ist das Fliegen am anstrengendsten. Wenn er müde wird, lässt er sich zurückfallen und ein anderer übernimmt die Spitze. Durch diese raffinierte Ausnutzung der Luftströmungen kommen die Tiere gemeinsam mit weniger Anstrengung ans Ziel.

Auch dieses Frühjahr brauchen die Naturschutzverbände wieder die Unterstützung der Bürger, um fundierte Aussagen über den Kranichzug in und um Leverkusen machen zu können. Daher bitten sie die Leverkusener, ihre Beobachtung von ziehenden Kranichen an meldung@nabu-leverkusen.de oder per Telefon (0214-506424) mitzuteilen. Wichtige Daten: Datum, Uhrzeit, Ort der Beobachtung, geschätzte Anzahl der Kraniche und Flugrichtung. Den Verbänden zufolge ist jede Information wertvoll.

(jus )