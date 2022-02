Ehrenamtler bei der Awo Langenfeld : Awo Langenfeld sucht Helfer

Die Awo Langenfeld sucht Freiwillige, die beim Einkaufen helfen können – so wie Michael Eckl (vorne) und Wolfgang Rudolph. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Pandemiebedingt fehlen Freiwillige, die kleinere Einkäufe erledigen. Viele Menschen würden in der aktuellen Situation Hilfe benötigen, wirbt Wida Beck.

(geo) Seit Beginn der Pandemie unterstützt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Langenfeld Menschen beim Einkaufen. Menschen, die in Quarantäne sind, erkrankt sind oder aus Sorge vor einer Ansteckung nicht aus dem Haus gehen möchten.

Zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie ist der Bedarf weiterhin hoch, aber die Hilfskräfte werden knapp. „Man weiß nie wie sich die Situation entwickelt. Falls die Zahlen weiter steigen, haben wir viele Anfragen, die wir nicht bedienen können“, sagt Wida Beck, Leiterin des Siegfried-Dißmann-Haus der Awo Langenfeld. Anfang 2020 hatten sich sehr viele Einkaufshelfer gefunden, so Beck, die aber mittlerweile nicht mehr zur Verfügung stehen. „Da waren ja noch alle Betriebe zu, deswegen haben sich viele gemeldet. Aber heute müssen ja alle wieder selber arbeiten.“

Deshalb sucht die Awo derzeit dringend Hilfswillige für Einkaufsdienste und Besorgungen. „Es wird immer wieder nachgefragt. Deshalb wollen wir im Rücken genügend Leute haben“ erklärt Wida Beck. Voraussetzungen zum Mitwirken gibt es keine. „Ob Jugendliche oder Erwachsene, wir sind für jede Hilfe dankbar“. Dabei sei es von Vorteil, wenn die Helfer relativ mobil sind. „Je mehr Helfer sich melden, desto einfacher ist es für jeden einzelnen“, so Beck. Dann könnten sie die Menschen, die Unterstützung benötigen, direkt im jeweiligen Stadtteil versorgen. Oft benötigten die Menschen gar nicht viel. „Meist ist es nur ein Beutel.“ Nach erfolgreicher Anmeldung können die Einsätze flexibel, je nach Nachfrage, telefonisch abgestimmt werden. Wer helfen möchte, sendet eine E-Mail unter Angabe des Vor- und Nachnamen und der Telefonnummer an die Adresse: i.senioren@awo-langenfeld.de. Rückfragen können ebenfalls per E-Mail oder telefonisch unter 02173 499-3243 gestellt werden.