In der Stadtbibliothek : Leverkusener Schüler besuchen Ausstellung der Partnerstadt

Leverkusen „Gesichter erzählen Geschichten“ heißt die aktuelle Ausstellung in der Stadtbibliothek. Am 23. Februar sind Schüler einer fünften Klasse des Lise-Meitner-Gymnasiums eingeladen, diese Geschichten als Aufsatz weiterzuerzählen.

Passend für eine Bibliothek erschien den Machern der inhaltliche Ansatz, Bilder von Menschen zu zeigen, die lesen, Arbeiten verrichten oder sich als Porträt abbilden lassen. Jeder Betrachter kann seine ganz eigene Geschichte in den Bildern entdecken oder sich ganz einfach an ihnen erfreuen.

Der Internationale Zeichenwettbewerb wird seit 55 Jahren in der Leverkusener Partnerstadt Schwedt/Oder ausgetragen. Entstanden aus einer Initiative von jungen Kunsterziehern und ausgerichtet auf die Teilnahme von Ländern, die durch die Erdölleitung „Drushba“ verbunden waren, richtet sich der Wettbewerb heute an Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 20 Jahren weltweit. Jährlich gehen rund 1500 Bilder ein. Eine international besetzte Jury sucht die Interessantesten für eine große Jahresausstellung aus und legt die Preisträger fest. Der Wettbewerb ist frei in seiner Thematik und in den bildnerischen Techniken. Neu ist, dass auch digital erstellte Bilder eingereicht werden können. Die Ausstellung soll Lust machen, sich selbst mit Malen, Zeichnen, Kleben und Drucken auszuprobieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Schwedter Veranstalter wünschen sich, dass in diesem Jahr zum Zeichenwettbewerb Flow mehr Beiträge aus Leverkusen eingereicht würden. Der Wettbewerb ist ein Projekt des Vereins der Freunde und Förderer der Musik- und Kunstschule „J.A.P. Schulz“ der Stadt Schwedt/Oder.