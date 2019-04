Wolfgang Große Entrup : Leichlinger wird VCI-Geschäftsführer

Leichlingen Wolfgang Große Entrup hat ab 1. Oktober eine neue Aufgabe.

Das Präsidium des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) hat in Berlin Dr. Wolfgang Große Entrup mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 als neuen Hauptgeschäftsführer des VCI bestellt. Wolfgang Große Entrup tritt die Nachfolge von Utz Tillmann an. Der 56-jährige Wolfgang Große Entrup ist promovierter Agraringenieur und derzeit Senior Vice President bei der Bayer AG. In früheren Funktionen war der Leichlinger persönlicher Referent/Büroleiter eines Bundestagsabgeordneten der Regierungskoalition im Deutschen Bundestag und in der BASF SE in Vertriebs- und Stabsorganisationen in leitenden Funktionen tätig. Nach mehreren Stationen in der Leverkusener Konzernzentrale ist er heute Leiter der Corporate Function Sustainability & Business Stewardship.