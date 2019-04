Quartierstreff Leichlingen : Im Reparatur-Café wird allen geholfen

Info

Termin Das Reparatur-Café im Quartierstreff an der Gartenstraße 4 ist jeden ersten Freitag im Monat von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Gerne versuchen sich die ehrenamtlichen Helfer auch an ungewöhnlichen und alten Geräten. Zum Beispiel haben sie schon einmal ein Tefifon wieder in Gang gebracht.