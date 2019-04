Unverpackt-Laden öffnet im September : Einkaufen ohne Plastikmüll

Leichlingen Andreas Neumann und Silke Hermanns wollen im September den Unverpackt-Laden Leichlingen eröffnen – mit einem ungewöhnlichen Konzept.

Sie sprießen in ganz Deutschland wie Pilze aus dem Boden und treffen offenbar den Nerv unserer Zeit: unverpackt-Läden, in denen die Menschen einkaufen, aber den üblichen Verpackungsmüll vermeiden können. Auch die Leichlinger haben bald die Chance, schon beim Einkauf etwas für die Umwelt zu tun: Andreas Neumann und Silke Hermanns eröffnen Anfang September in der Marktstraße 5 ihr Geschäft „AS – Der Unverpacktladen Leichlingen“, ihre Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Deutschland über dem Durchschnitt Das Portal „statista.de“ veröffentlicht Zahlen zum weltweiten Plastikmüllaufkommen: „In Europa fielen im Jahr 2016 über 27 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an. In den EU-Ländern entstehen jährlich im Durchschnitt rund 32 Kilogramm Verpackungsabfall aus Plastik pro Einwohner. Deutschland liegt mit 38 Kilogramm Pro-Kopf deutlich über dem Durchschnitt. Der größte Anteil an Kunststoffabfällen findet sich in Verkaufsverpackungen wieder.“

Deutschland über dem Durchschnitt Das Portal „statista.de“ veröffentlicht Zahlen zum weltweiten Plastikmüllaufkommen: „In Europa fielen im Jahr 2016 über 27 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an. In den EU-Ländern entstehen jährlich im Durchschnitt rund 32 Kilogramm Verpackungsabfall aus Plastik pro Einwohner. Deutschland liegt mit 38 Kilogramm Pro-Kopf deutlich über dem Durchschnitt. Der größte Anteil an Kunststoffabfällen findet sich in Verkaufsverpackungen wieder.“

Dabei soll es in ihrem Laden nicht nur unverpackte, sondern auch gut verpackte Ware geben, dann beispielsweise in Glas, Papier oder Pappe. Was gänzlich unverpackt ist, wird in sogenannten Bins angeboten: Aus den großen Behältern können sich die Kunden in ihre mitgebrachten Gefäße ihre Produkte abfüllen und abwiegen. Anbieten wollen Neumann und Hermanns unter anderem Nudeln, verschiedene Reissorten, Müsli, Getreide, Honig, Mandelmus, Öl, Essig, Trockenfrüchte, Gewürze, Kekse und Süßigkeiten, aber auch Milchprodukte von einem Leichlinger Bauernhof und bei entsprechender Nachfrage Obst und Gemüse.