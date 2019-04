Zusammenarbeit von Förderverein und Sparkasse : Neue Möbel für die Kinderbücherei

Leichlingen Dank des Fördervereins und der Sparkasse wird es für die jungen Leseratten jetzt noch gemütlicher.

Die jüngsten Büchereibesucher können sich jetzt über neue Möbel freuen, sowohl praktische als auch gemütliche. In der Kinderecke gibt es jetzt eine kleine Bank, die zum ausführlichen Schmökern einlädt. Praktisch dabei: Unten sind Regale angebracht, in denen viele Bücher Platz finden. Die roten Kissen sorgen für Farbtupfer und Wohlbehagen. Doch die Bank ist nicht das einzige, über das sich Kinder und Erwachsene freuen können. Auch die Bücher-Lok ist länger geworden und hat einen neuen Waggon bekommen. So können die Kinder in bequemer Höhe in den Büchern stöbern. Möglich gemacht hat dies der Förderverein mit Unterstützung der Leichlingen-Stiftung der Kreissparkasse und Mitteln aus dem PS-Sparen der Sparkasse.