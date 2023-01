Leichlingen Neujahrsbegegnung in renovierter Sporthalle

„Viele Alternativen standen dem Verwaltungschef in diesen Jahr nicht zur Verfügung, da durch die Hochwasser-Katastrophe die allermeisten öffentlichen Einrichtungen zurzeit noch saniert, repariert und instandgesetzt werden“, betont die Stadtverwaltung. Die Aula des Schulzentrums beispielsweise wird wahrscheinlich erst 2025 wieder für solche Veranstaltungen nutzbar sein. Das Kinder- und Jugendzentrum in der Balker Aue hingegen könnte – optimistisch betrachtet – schon in diesem Jahr wieder an den Start gehen.