Nähgruppe aus Leichlingen braucht dringend Stoffe Landfrauen-Taschen sind auch Exportschlager

Lange, bevor die Plastikproblematik den politischen und gesellschaftlichen Diskurs erreichte, bevor die Begriffe Nachhaltigkeit und Upcycling in aller Munde waren, fanden Damen der Leichlinger Landfrauen in einer Unterabteilung zusammen, um gemeinsam Stoffbeutel zu nähen. „Angefangen haben wir im März 2016“, erinnert sich Lucia Steden. „Wir wollten uns bei den Landfrauen nicht nur zum Kaffeetrinken treffen, sondern auch was Sinnvolles machen, etwas, was uns Spaß macht“, erklärt die 60-Jährige ihre anfängliche Motivation.