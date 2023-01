Leichlingen Das Gymnasium hat jetzt einen Tampon-Automaten

Kostenlose Hygieneartikel für Mädchen an weiterführenden Schulen hatte sich die SPD in Leichlingen schon im letzten Jahr gewünscht. Dies sei ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung, begründeten die Sozialdemokraten ihren Antrag. Denn die Periode setze bei Mädchen unerwartet ein und der Zyklus sei anfangs unregelmäßig, so dass die Schülerinnen Hygieneartikel nicht immer dabei hätten. Oft sei das Thema außerdem schambehaftet und werde in manchen Familien gar tabuisiert.