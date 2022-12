Ute Gerhards arbeitet seit vier Jahrzehnten für die Stadt Leidenschaft für Leichlingen – seit 40 Jahren

Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter, verbunden mit Freiräumen für neue Ideen, sind das Geheimnis einer erfolgreichen Personalführung. Und Ute Gerhards ist das lebende Beispiel dafür, dass es sich auszahlt, diese Grundsätze zu beherzigen. Seit 40 Jahren ist sie in der Leichlinger Stadtverwaltung tätig – und hat in dieser Zeit Geschichte geschrieben.