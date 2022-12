Benefizkonzert in Witzhelden Ein Weihnachtsabend für die Tafel

„Die Sammlung ergab die stolze Summe von 500 Euro, die der Tafel in Leichlingen übereicht werden konnte“, melden die Witzheldener Chöre mit großem Dank an die Konzerbesucher. „Die Tafel war sehr dankbar für diese Spende, so können sie das zukaufen, was die Lebensmittelspender nicht liefern können.“