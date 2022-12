Eine neue Schule für Grevenbroich Neue Gesamtschule ist genehmigt

Eine komplett neue Schule erhält die Stadt 2023: Anfang August startet die dritte Gesamtschule – zunächst in Räumen der früheren Realschule an der Bergheimer Straße, für 2026 ist dann der Umzug zum Heyerweg in Wevelinghoven vorgesehen. Die vorletzte Hürde für die neue Schule ist jetzt genommen. Kurz vor Weihnachten traf im Rathaus die Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf „für eine sechszügige Gesamtschule mit dreizügiger Oberstufe“ ein, erklärt Erster Beigeordneter Michael Heesch. „Der einzige Vorbehalt für den Start ist noch, dass bei den Schulanmeldungen vom 21. bis zum 26. Januar mindestens 100 Kinder angemeldet werden“, so Heesch. Ist diese Voraussetzung erfüllt, sei „die Schule gegründet“. Im August hatte der Rat die Errichtung der Gesamtschule beschlossen.