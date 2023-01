Neujahrsnacht in Leichlingen Vier Einsätze für die Feuerwehr, vier für die Polizei

Wenig später war der Löschzug Witzhelden bei einem Unfall auf der Solinger Straße im Einsatz. Die Feuerwehrleute in Oberschmitte mussten eine große Feuertonne löschen, die Witzheldener eine brennende Mülltonne in Krähwinkel. Gegen 7.30 Uhr rückten die Löschzüge Stadtmitte und Oberschmitte an die Kurze Straße aus. Eine Brandmeldeanlage eines Hauses hatte angeschlagen, das angebrannte Essen hatten die Bewohner schon gelöscht.