Stadt holt Fachmann nach Leichlingen Hausbesuch vom Sanierungsmanager

Tobias Feld ist in Zeiten, in denen das Wort Energiekrise gefühlt in jedem zweiten Satz vorkommt, ein gefragter Mann. Feld ist als Sanierungsberater in der Blütenstadt tätig. „Seit einem halben Jahr berät er Leichlinger zu Fragen der energetischen Gebäudesanierung“, erinnert Stadtsprecherin Ute Gerhards und führt aus: „Immer montags besucht er die Interessierten dafür in der infrage kommenden Immobilie, macht sich vor Ort einen Eindruck von den Optimierungsmöglichkeiten und berät im Zuge des etwa einstündigen Gesprächs unter anderem zu Fördermöglichkeiten.“