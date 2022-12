Jahresrückblick für Leichlingen Von Abriss bis Zisterne: So war 2022 in der Blütenstadt

Leichlingen · Von Abriss im Stadtpark bis Papstbesuch in Rom, von Erntedank im Höhendorf bis Spatenstich fürs Freibad: Es war ganz schön viel los in der Blütenstadt. Das Jahr in Bildern.

30.12.2022, 14:27 Uhr

8 Bilder Das Wichtigste aus 2022 8 Bilder Foto: Städtisches Gymnasium Leichlingen

Wie das Jahr 2022 jedem einzelnen Leichlinger gefallen hat, ob es ein gutes oder schlechtes, ein glückliches oder trauriges Jahr war, liegt ganz sicher im Auge des Betrachters. Susanne Genath und Ina Bodenröder haben eine ebenso individuelle Auswahl von Ereignissen getroffen, die Leichlingen in den vergangenen zwölf Monaten ausgemacht, die Einwohner bewegt oder beeindruckt haben – vom Neubau des Hallenbades, das im Februar 2023 seine Pforten für die Öffentlichkeit öffnet, bis hin zur Zisterne im Neuen Stadtpark, die künftig 65 Kubikmeter Regenwasser auffangen und zur Bewässerung der Pflanzen in Trockenzeiten bereithalten soll. Ganz zum Ende wurden noch einmal symbolisch die Spaten in der Balker Aue in den Boden gestochen: Hier beginnt der Bau der Sporthalle, die so dringend benötigt wird – gute Perspektiven für 2023.

(inbo/sug)