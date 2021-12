Hauseigentümer in Leichlingen : Einbrecher auf dem Handy beobachtet

Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Leichlingen Keine schöne Bescherung: Ausgerechnet am Heiligen Abend sind drei Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neuland eingebrochen. Sie flüchteten unerkannt.

Dem Eigentümer der sich zu dem Zeitpunkt nicht im Haus befand, hatte über sein Handy einen Einbruchalarm erhalten. Auf dem live geschalteten Handy-Bildschirm konnte er laut Polizeibericht drei Personen erkennen.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Hausinnere, dort durchwühlten sie Schränke und suchten nach Wertsachen. Noch vor Eintreffen der sofort hinzugerufenen Polizei flüchteten die Unbekannten über den rückwärtigen Teil des Grundstücks in Richtung Wald.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Zur Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen. Hinweise zu dem Einbruch nehmen die Ermittler unter Telefon 02202/205-0 entgegen.

(bu)