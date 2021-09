Straftaten in Mönchengladbach : Drei Männer gewaltsam überfallen und ausgeraubt

Die Polizei fragt: Wer kann zu den drei Raubdelikten Angaben machen? Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach In der Altstadt wurde einem 24-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten, und 47-Jähriger wurde von hinten angegriffen. In Odenkirchen attackierte ein Mann einen 22-Jährigen.

Die Polizei meldet drei Raubdelikte. Am Sonntagmorgen ist ein 24-Jähriger an der Gasthausstraße gegen 3 Uhr von einem Trio mit einem Messer bedroht worden. Nach eigenen Angaben wurde der 24-Jährige zunächst um eine Zigarette gebeten. Als er dem Wunsch nachkam, zog einer der Männer ein Messer, hielt es seinem Opfer an den Hals und forderte Geld. Als der 24-Jährige angab, kein Geld dabei zu haben, nahm ihm ein anderer Mann das Handy ab und lief in Richtung Geropark davon. Der Mann mit dem Messer folgte ihm. Die beiden Verdächtigen haben arabisch miteinander gesprochen. Der Mann mit dem Messer wird so beschrieben: 28 bis 30 Jahre alt, schwarze kurze lockige Haare.

Ebenfalls am Sonntag haben zwei Personen, vermutlich Männer, einen 47-Jährigen überfallen und ausgeraubt. Der Geschädigte lief gegen 4.20 Uhr von der Waldhausener Straße in Richtung Eickener Straße. Im Bereich der Bahnunterführung (Richtung Woltershof) wurde er von hinten angegriffen. Die Räuber hielten den Mann fest und stahlen sein Portemonnaie und seine Smartwatch. Anschließend flüchteten sie in Richtung Eickener Straße.

Am Montag hat ein Fremder einen 22-jährigen Mann in Odenkirchen beraubt. Laut Polizeibericht, war der Geschädigte gegen 4 Uhr zu Fuß von der Görlitzer Straße in Richtung Rostocker Straße unterwegs. Im Bereich der Hundewiese näherte sich ein Mann von hinten und forderte ihn unter Gewaltandrohung auf, sein Geld herauszugeben. Als der 22-Jährige dem nachgekommen war, ging der Räuber in Richtung Hundewiese weg. Eine sofort angeleitete Fahndung nach dem Angreifer verlief erfolglos. Die Mann wird so beschrieben: circa 1,80 Meter groß, osteuropäischer Akzent, schwarzes Kapuzenshirt und Halstuch.